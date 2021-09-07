В Полтаве 19-летняя девушка рассказала, почему начала кровавую стрельбу из арбалета (ФОТО)

Молодая полтавчанка буквально через несколько дней после праздника знаний учинила кровавую расправу в городской школе №11. Стреляла без причины, просто так, в незнакомых педагогов. Ранила двух педагогов. Возможно, кого-то и еще убила бы, но оружие у нее забрали. Об этом сообщает издание "Полтавщина".

Девушка подстрелила из арбалета двух педагогов / скриншот

Его журналисты, которые общались с 19-летней горожанкой, рассказывают, что подозреваемая пояснила, что ночью, когда спала, получила приказ совершить убийство.

По ее словам, за день до этого, она видела такой сон. По какой причине жертвами было выбрано педагогов учебного заведения, где девица несколько лет училась, непонятно.

Тая взяла арбалет, который был в квартире и пошла выполнять приказ.

В самом учебном помещении через открытую дверь она подстрелила свою первую жертву — педагога, которая вела урок в классе и была обращена спиной к подозреваемой. Вторая стрела из арбалета полетела в заместителя руководителя образовательного учреждения. Она хотела не позволить бывший ученице сделать это преступление.

Один из старшеклассников забрал у нее оружие. Полтавчанку задержали работники образовательного учреждения и позвонили в полицию.

Как проинформировали правоохранители, девушку задержали, возбуждено подозрение за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.2ст.115 УК -замах на умышленное убийство.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что полтавчанка устроила стрельбу из арбалета в школе. В одной из школ Полтавы местная жительница устроила стрельбу из арбалета, в результате чего были ранены двое учителей. По словам очевидцев происшествия, девушка зашла на территорию образовательного учреждения и начала производить выстрелы из арбалета.

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