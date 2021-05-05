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В польских СМИ активно обсуждают блокировку украинских оппозиционных телеканалов в YouTube

В Польше запрет отдельных украинских медиа расценивают как давление на свободу слова

сегодня, 13:35
Автор:

Станислав Молчанов

Телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne, которые в феврале попали под санкции украинских властей и которые связывают с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, больше не доступны на YouTube в Украине. Об этом пишет польский информационный портал "Кresy24.pl".

В польских СМИ активно обсуждают блокировку украинских оппозиционных телеканалов в YouTube

Польские СМИ обсуждают блокировку телеканалов Медведчука. Фото из открытых источников

В публикации уточняется, что украинское Министерство культуры и ранее обращалось к YouTube с просьбой заблокировать каналы этих медиа.

"Хотя каналы по-прежнему можно найти в поиске, просмотр заблокирован", — пишет ресурс, уточняя, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подтвердил, что каналы заблокированы "по жалобе" украинских властей.

Напомним, 24 апреля видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал вещание каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории Украины. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали это "актом расправы над свободой слова", уточнив, что "граждане остальных стран по-прежнему могут знакомиться с видеоматериалами, размещенными на данных каналах, и это является неопровержимым доказательством того, что материалы каналов соответствуют нормам YouTube".

Ранее, комментируя санкции Владимира Зеленского, в результате которых были лишены лицензии три независимых телеканала, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным медиа является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" — несостоятельны.


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Источник: https://kresy24.pl/youtube-zablokowalo-kanaly-telewizyjne-medwedczuka/
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