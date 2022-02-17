В Польше заявили, что вероятность нападения РФ на Украину сегодня выше, чем вчера

В Польше не видят поводов говорить о деэскалации на украино-российской границе, где концентрация войск РФ только усилилась. Следовательно, если сравнить с вчерашним днем, угрозы российского вторжения выросла в разы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, пишет агентство "PAP".

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам Солоха, сообщения российской стороны о том, что войска, принимающие участие в военные учениях, отправляются в пункты постоянной дислокации – это только слова, а реальность оказывается совсем другой.

В Бюро нацбезопасности Польши заявляют, что численность российских войск вблизи украинской границы выросла. Разведки западных стран сообщают, что нет никаких признаков деэскалации, есть признаки того, что количество войск становится больше.

Павел Солох добавил, исходя из тех данных, которые есть, можно сказать, что вероятность российского вторжения сегодня выше, чем она была вчера.

Говоря о возможных сценариях российской атаки Солох отметил, что есть несколько сценариев. Один из них, который обсуждают больше всего, включает удары артиллерии по местам, где больше всего сосредоточено украинских военных. Вторым этапом этого сценария есть наступление российской пехоты.

В Польше считают, что пока не прогремит первый выстрел со стороны РФ в сторону Украины есть надежда, что дипломатический путь может помешать осуществиться самым радикальным сценариям в Украине. Надежда на дипломатию есть, но угроза вторжения российских войск пока что увеличивается с каждым днем.

Читайте также на портале "Комментарии" — предшествовали сигналам Польши заявления от британской разведки, которые подтверждают большой риск угрозы вторжения российских войск.





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