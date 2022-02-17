logo

BTC/USD

43183.95

ETH/USD

3059.75

LTC/USD

125.36

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Польше заявили, что вероятность нападения РФ на Украину сегодня выше, чем вчера
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше заявили, что вероятность нападения РФ на Украину сегодня выше, чем вчера

В Польше не видят снижение уровня эскалации на украинской границе - войска РФ только усиливаются

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Польше не видят поводов говорить о деэскалации на украино-российской границе, где концентрация войск РФ только усилилась. Следовательно, если сравнить с вчерашним днем, угрозы российского вторжения выросла в разы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, пишет агентство "PAP".

В Польше заявили, что вероятность нападения РФ на Украину сегодня выше, чем вчера

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам Солоха, сообщения российской стороны о том, что войска, принимающие участие в военные учениях, отправляются в пункты постоянной дислокации – это только слова, а реальность оказывается совсем другой.

В Бюро нацбезопасности Польши заявляют, что численность российских войск вблизи украинской границы выросла. Разведки западных стран сообщают, что нет никаких признаков деэскалации, есть признаки того, что количество войск становится больше.

Павел Солох добавил, исходя из тех данных, которые есть, можно сказать, что вероятность российского вторжения сегодня выше, чем она была вчера.

Говоря о возможных сценариях российской атаки Солох отметил, что есть несколько сценариев. Один из них, который обсуждают больше всего, включает удары артиллерии по местам, где больше всего сосредоточено украинских военных. Вторым этапом этого сценария есть наступление российской пехоты. 

В Польше считают, что пока не прогремит первый выстрел со стороны РФ в сторону Украины есть надежда, что дипломатический путь может помешать осуществиться самым радикальным сценариям в Украине. Надежда на дипломатию есть, но угроза вторжения российских войск пока что увеличивается с каждым днем.

Читайте также на портале "Комментарии" — предшествовали сигналам Польши заявления от британской разведки, которые подтверждают большой риск угрозы вторжения российских войск.  



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1082159,szef-bbn-prawdopodobienstwo-rosyjskiego-ataku-na-ukraine-jest-wieksze
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!