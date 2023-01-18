В политику или на фронт: Арестович рассказал, чем займется после увольнения с ОП

Уже экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович неоднократно называл себя военным человеком и даже в одном из интервью рассказывал, что 24 февраля хотел отправиться воевать, но на Банковой попросили остаться. Также уже не сам Арестович, но многие эксперты прогнозировали, советнику ОП самостоятельное политической будущее, мол он может возглавить какой-то политической проект и заняться политикой. Но сам Арестович не собирается заниматься ни первым, ни вторым. Он намерен заниматься своим любимым делом – информационно-психологической поддержкой людей. Как передает издание "Комментарии", об этом Алексей Арестович рассказал в эфире "Фейгин Live".

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

"Сейчас у меня возможность заняться любимым делом… — информационно-психологической поддержкой людей, за которых я болею лично душой, которые нуждаются в моей поддержке… То есть, я просто возвращаюсь к любимому делу…", — заявил Алексей Арестович.

По его словам, не нужно расстраиваться тем, кто привык смотреть его в эфире "Фейгин Live". Смена деятельности никак не повлияет на его занятость и он, как и прежде будет вещать, пока его смотрят и слушают люди.

Арестович вспомнил о символизме, отметив, что год назад он тоже уходил с Банковой 17 числа. И вот спустя год история повторилась.

"Надеюсь, что третьего раза не будет… абсолютно случайно совпало… анекдот вышел", — рассказал экс-советник.

Также издание "Комментарии" сообщало — когда может появиться угроза повторного вторжения с Беларуси – остался ли у диктатора Лукашенко шанс избежать этого.





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