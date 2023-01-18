logo

BTC/USD

21483.39

ETH/USD

1597.52

LTC/USD

87.16

USD/UAH

40.25

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В политику или на фронт: Арестович рассказал, чем займется после увольнения с ОП
commentss НОВОСТИ Все новости

В политику или на фронт: Арестович рассказал, чем займется после увольнения с ОП

Экс-советник Офиса президента подчеркнул, что сейчас у него есть возможность заняться любимым делом

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Уже экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович неоднократно называл себя военным человеком и даже в одном из интервью рассказывал, что 24 февраля хотел отправиться воевать, но на Банковой попросили остаться. Также уже не сам Арестович, но многие эксперты прогнозировали, советнику ОП самостоятельное политической будущее, мол он может возглавить какой-то политической проект и заняться политикой. Но сам Арестович не собирается заниматься ни первым, ни вторым. Он намерен заниматься своим любимым делом – информационно-психологической поддержкой людей. Как передает издание "Комментарии", об этом Алексей Арестович рассказал в эфире "Фейгин Live".

В политику или на фронт: Арестович рассказал, чем займется после увольнения с ОП

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

"Сейчас у меня возможность заняться любимым делом… — информационно-психологической поддержкой людей, за которых я болею лично душой, которые нуждаются в моей поддержке… То есть, я просто возвращаюсь к любимому делу…", — заявил Алексей Арестович.

По его словам, не нужно расстраиваться тем, кто привык смотреть его в эфире "Фейгин Live". Смена деятельности никак не повлияет на его занятость и он, как и прежде будет вещать, пока его смотрят и слушают люди. 

Арестович вспомнил о символизме, отметив, что год назад он тоже уходил с Банковой 17 числа. И вот спустя год история повторилась. 

"Надеюсь, что третьего раза не будет… абсолютно случайно совпало… анекдот вышел", — рассказал экс-советник.

Также издание "Комментарии" сообщало — когда может появиться угроза повторного вторжения с Беларуси – остался ли у диктатора Лукашенко шанс избежать этого. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9hAJBerPpKE
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!