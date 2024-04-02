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В полиции объяснили, как и почему доставляют людей в ТЦК

Тех, кто уклоняется от призыва доставляют в ТЦК и СП, но только после того, как с центров комплектования поступили соответствующие обращения

сегодня, 13:12
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Кравцев Сергей
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Полицейские вынуждены реагировать на обращения от центров комплектования в отношении тех, кто уклоняется от призыва. И именно поэтому доставляют таких людей в ТЦК и СП, уже после этого на этих граждан составляются административные протоколы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил начальник Департамента превентивной деятельности НПУ подполковник Максим Ахрамеев.

В полиции объяснили, как и почему доставляют людей в ТЦК

Нацполиция. Фото из открытых источников

"Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП", – отметил Максим Ахрамеев.

Он отметил, что подразделения Нацполиции разыскивают людей после внесения данных в информационную систему.

По словам офицера, уже в территориальном центре комплектования составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неявки по повестке.

Если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неприбытия, то административное дело закрывается. В противном же случае ему грозит наложение административного штрафа.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-natspolitsia-centry-komplektuvannia-rozshuk/32887617.html
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