В полиции объяснили, как и почему доставляют людей в ТЦК

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Кравцев Сергей
Полицейские вынуждены реагировать на обращения от центров комплектования в отношении тех, кто уклоняется от призыва. И именно поэтому доставляют таких людей в ТЦК и СП, уже после этого на этих граждан составляются административные протоколы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил начальник Департамента превентивной деятельности НПУ подполковник Максим Ахрамеев.
Нацполиция. Фото из открытых источников
Он отметил, что подразделения Нацполиции разыскивают людей после внесения данных в информационную систему.
По словам офицера, уже в территориальном центре комплектования составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неявки по повестке.
Если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неприбытия, то административное дело закрывается. В противном же случае ему грозит наложение административного штрафа.
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