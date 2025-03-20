В погоде произойдут изменения: прогноз от синоптиков на 20 марта

Сегодня, 20 марта, в Украину зайдет несколько более теплая воздушная масса. Поэтому погода изменится в сторону потепления. Об этом сообщает портал "Комментарии", анализируя данные "Укргидрометцентра".

Прогноз погоды. Фото из открытых источников

Так, 20 марта погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и несколько более теплая воздушная масса, которая будет распространяться с северо-запада.

"Итак, облачность будет переменной, а осадков не ожидается", — говорят синоптики.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла.

Что касается погоды в украинской столице, то сегодня будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 7-12° тепла; в Киеве днем 10-12° тепла.

Читайте также на портале "Комментарии" — по прогнозам "Укргидрометцентра" 19 марта в Украину зашла прохладная влажная воздушная масса. Днем наблюдалась максимальная температура до 6° тепла.

Также издание "Комментарии" сообщало – синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях — в Украине бушует пылевая буря.

В Укргидрометцентре предупредили, что 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). До конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря (I уровень опасности, желтый).

Также синоптики объяснили, что с ночи в Украине наблюдается усиление ветра северных направлений, который в первой половине дня достиг опасного уровня — более 15 м/с.



