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В Украине бушует непогода: как вечером изменится ситуация

Непогода в Украине: какие области накроет пылевая буря

сегодня, 18:46
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Кречмаровская Наталия

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях — в Украине бушует пылевая буря.

В Украине бушует непогода: как вечером изменится ситуация

Фото из открытых источников

В Укргидрометцентре предупредили, что 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). До конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря (I уровень опасности, желтый).

Также синоптики объяснили, что с ночи в Украине наблюдается усиление ветра северных направлений, который в первой половине дня достиг опасного уровня — более 15 м/с.

"Опасная скорость ветра привела к выдуванию верхнего сухого слоя почвы и поднятию большого количества пыли и песчинок в воздух. На спутниковых снимках зона активного пылевого подъема обозначена розовым цветом. Поток воздуха с пылевыми частицами постепенно перемещается в южном направлении в сторону Черного моря. Под влиянием явления окажутся Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области”, – предупредили в Укргидрометцентре.

В Украине бушует непогода: как вечером изменится ситуация - фото 2

Синоптики предупредили, что наличие значительной концентрации пыли в атмосферном воздухе может приводить к ухудшению видимости на дорогах, а также вызывать дискомфорт для людей с заболеваниями дыхательной системы.

Также в Укргидрометцентре спрогнозировали, что до конца суток скорость ветра будет постепенно снижаться, а вместе с этим будет происходить осадка пылевых частиц. Однако в ближайшие часы на указанных территориях следует соблюдать меры безопасности.

Синоптики советуют гражданам:

  • По возможности избегать нахождения на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания.

  • Закрывать окна и двери в помещениях, чтобы минимизировать попадание пыли.

  • Использовать маски, респираторы или смоченные марлевые повязки для защиты органов дыхания.

  • Людям с повышенной чувствительностью к загрязнённому воздуху (аллергикам, астматикам) рекомендуется повысить потребление жидкости и избегать физических нагрузок.

  • Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, что среди подростков распространяется смертельно опасная игра.





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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/pfbid02JKHAQq9Aw2SUjPWhyQbhhxfYScsc19EixKgDUoGAFycDbnHo6BdjVKbZ3BPxqNu3l?locale=uk_UA
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