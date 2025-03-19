Синоптики дали прогноз на 19 марта в Украине

Сегодня, 19 марта, в Украину зайдет прохладная влажная воздушная масса. Днем максимально до 6° тепла. Об этом сообщает портал "Комментарии", анализируя данные "Укргидрометцентра".

Прогноз погоды. Фото из открытых источников

"Погоду в Украине будет определять прохладная влажная воздушная масса, которая будет перемещаться с северо-запада", — говорится в сообщении.

В целом будет облачно с прояснениями, в восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем.

"На остальной территории без осадков. В Украине, кроме юга, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", — добавили в "Укргидрометцентре".

Температура днем 3-8° тепла, в Карпатах днем 1-6° тепла.

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В Укргидрометцентре предупредили, что 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях были порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). До конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря (I уровень опасности, желтый).

Также синоптики объяснили, что с ночи в Украине наблюдается усиление ветра северных направлений, который в первой половине дня достиг опасного уровня — более 15 м/с.

"Опасная скорость ветра привела к выдуванию верхнего сухого слоя почвы и поднятию большого количества пыли и песчинок в воздух. На спутниковых снимках зона активного пылевого подъема обозначена розовым цветом. Поток воздуха с пылевыми частицами постепенно перемещается в южном направлении в сторону Черного моря. Под влиянием явления окажутся Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области”, – предупредили в Укргидрометцентре.



