Синоптики дали прогноз на 19 марта в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сегодня, 19 марта, в Украину зайдет прохладная влажная воздушная масса. Днем максимально до 6° тепла. Об этом сообщает портал "Комментарии", анализируя данные "Укргидрометцентра".
Прогноз погоды. Фото из открытых источников
В целом будет облачно с прояснениями, в восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем.
Температура днем 3-8° тепла, в Карпатах днем 1-6° тепла.
Читайте также на портале "Комментарии" — синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях – в Украине бушует пылевая буря.
В Укргидрометцентре предупредили, что 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях были порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). До конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря (I уровень опасности, желтый).
Также синоптики объяснили, что с ночи в Украине наблюдается усиление ветра северных направлений, который в первой половине дня достиг опасного уровня — более 15 м/с.
Новости