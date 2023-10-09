В поездах и на вокзалах за вами тайно наблюдают: новшество от УЗ

На вокзальных комплексах и в поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

Укрзализныця. Фото: из открытых источников

Сообщается, что железнодорожные маршалы – это работники ведомственной военизированной охраны. Их главная задача – мониторить ситуацию на вокзалах и в поездах, обеспечивать пассажирам возможность путешествовать без каких-либо проблем, а в случае возникновения опасности – оперативно реагировать, согласно согласованных ранее норм и правил.

Отмечается, что в отличие от охранников, которые работают на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различия, маршалы будут выполнять свою работу, особо это не афишируя. Поэтому пассажиры не будут видеть, кто именно будет стражем правопорядка и в случае опасности остановит правонарушителей.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко рассказал, что на авиационных маршрутах уже давно применяется подобная практика, когда люди в штатском следят за правопорядком, никак себя не выдавая, если ситуация спокойная и нет необходимости реагировать.

Евгений Лященко уточнил, что все маршалы – это заранее подготовленные специалисты, которые знают, как действовать в непростых ситуациях.

В "Укрзализныци" также проинформировали, что первые маршалы уже работают на определённых маршрутах еще с сентября. Далее их будет становиться все больше и больше. Пока что маршалы выполняют свои обязанности на одном из популярных западных направлений, которое "сейчас требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров".

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