Глава Укрзализныци предлагает назначить ему 9 млн грн зарплаты, – блоггер

Евгений Лященко, возглавивший государственную Укрзализныцю только в марте этого года, направил на согласование в Министерство инфраструктуры финансовый план компании на 2024 год. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, блогер Орест Василькевич.

Евгений Лященко. Фото: из открытых источников

Мы получили документ от своих источников. Финплан госмонополии предусматривает выплату самому Лященко 9 млн. грн. заработной платы. При этом расходы 7 членам правления составят еще 39 миллионов гривен. Каждый из замов Лященко получит в среднем по 5,6 млн грн зарплаты", – написал Василькевич.

Читайте на портале "Комментарии" — правительство Украины, похоже, готово повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, при этом увеличивая субсидии на оплату коммуналки. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, признав, что подобная инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества в Украине. Каковы перспективы такого повышения? Что следует понимать Кабмину, идя на такой шаг? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.



