Глава Укрзализныци предлагает назначить ему 9 млн грн зарплаты, – блоггер

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Евгений Лященко, возглавивший государственную Укрзализныцю только в марте этого года, направил на согласование в Министерство инфраструктуры финансовый план компании на 2024 год. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, блогер Орест Василькевич.
Евгений Лященко. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — правительство Украины, похоже, готово повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, при этом увеличивая субсидии на оплату коммуналки. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, признав, что подобная инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества в Украине. Каковы перспективы такого повышения? Что следует понимать Кабмину, идя на такой шаг? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.
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