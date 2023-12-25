logo

BTC/USD

43251.48

ETH/USD

2286.26

LTC/USD

72.00

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Перу Санта-Клаус задержал наркоторговцев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Перу Санта-Клаус задержал наркоторговцев

Наркоторговцы были в шоке, когда их задержал полицейский в костюме Санта-Клауса.

сегодня, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:








Полицейские в Перу провели необычную облаву на наркоторговцев. Один из сотрудников полиции оделся в костюм Санта-Клауса и совместно с "Зеленым отрядом" задержал двух продавцов наркотиков в городе Уакале в 45 км от столицы Перу.

В Перу Санта-Клаус задержал наркоторговцев

Санта-Клаус в Перу задержал наркоторговцев. Фото из открытых источников

Вместо привычного мешка с подарками офицер тактического подразделения городской разведки Перу, одетый в костюм Санта-Клауса, имел в своем вооружении кувалду. Именно с помощью этого инструмента полицейский выбил дверь дома, где прятались дилеры.

В ходе полицейской операции были задержаны двое мужчин в возрасте 25 и 32 лет, у которых изъяли сотни пакетов марихуаны и кокосовой пасты. Следуя сезонному духу, власти прозвали наркоторговцев бандой "Злых оленей".

"Стратегия была успешной. Рождество пришло к Злому оленю", — сообщил журналистам руководитель "Зеленого отряда" Национальной полиции Перу полковник Уолтер Паломино.

Интересно, что это не первый раз в Перу проводят полицейские облавы в праздничных костюмах. В прошлом году прошла подобная операция в Лиме, во время которой Санта-Клаус, миссис Клаус и группа эльфов накрыли базу дилеров. Тогда было изъято 6000 пакетов кокаиновой пасты, 104 пакета порошка кокаина и 279 пакетов марихуаны. Кроме костюмов Санта-Клауса, полицейские также проводили операции в костюмах из фильмов ужасов, которые происходили в период Хэллоуина.

Таким образом, используя различные костюмы, полиция устраивает определенную маскировку и ловит преступников. Кроме того, это привлекает общественность к их тяжелой и важной работе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России разбился упавший с 24 этажа дома Дед Мороз.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/video/peru-police-officer-carries-out-drug-raid-dressed-as-santa-claus-13037239
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости