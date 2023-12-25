В Перу Санта-Клаус задержал наркоторговцев



















Полицейские в Перу провели необычную облаву на наркоторговцев. Один из сотрудников полиции оделся в костюм Санта-Клауса и совместно с "Зеленым отрядом" задержал двух продавцов наркотиков в городе Уакале в 45 км от столицы Перу.



Санта-Клаус в Перу задержал наркоторговцев. Фото из открытых источников

Вместо привычного мешка с подарками офицер тактического подразделения городской разведки Перу, одетый в костюм Санта-Клауса, имел в своем вооружении кувалду. Именно с помощью этого инструмента полицейский выбил дверь дома, где прятались дилеры.

В ходе полицейской операции были задержаны двое мужчин в возрасте 25 и 32 лет, у которых изъяли сотни пакетов марихуаны и кокосовой пасты. Следуя сезонному духу, власти прозвали наркоторговцев бандой "Злых оленей".

"Стратегия была успешной. Рождество пришло к Злому оленю", — сообщил журналистам руководитель "Зеленого отряда" Национальной полиции Перу полковник Уолтер Паломино.

Интересно, что это не первый раз в Перу проводят полицейские облавы в праздничных костюмах. В прошлом году прошла подобная операция в Лиме, во время которой Санта-Клаус, миссис Клаус и группа эльфов накрыли базу дилеров. Тогда было изъято 6000 пакетов кокаиновой пасты, 104 пакета порошка кокаина и 279 пакетов марихуаны. Кроме костюмов Санта-Клауса, полицейские также проводили операции в костюмах из фильмов ужасов, которые происходили в период Хэллоуина.



Таким образом, используя различные костюмы, полиция устраивает определенную маскировку и ловит преступников. Кроме того, это привлекает общественность к их тяжелой и важной работе.

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