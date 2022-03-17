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В Пентагоне рассказали, почему РФ может отказаться от продолжения войны в Украине

В Пентагоне считают, что моральный дух оккупантов может разрушить волю к продолжению войны

сегодня, 10:00 comments1486
Автор:

Кравцев Сергей
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Чиновники Пентагона считают, что стремительно растущее количество жертв в российско-украинской войне может сломить волю к продолжению боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The New York Times", ссылаясь на данные разведки и на информацию, полученную от собеседников в Пентагоне.

В Пентагоне рассказали, почему РФ может отказаться от продолжения войны в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, по оценкам американских разведчиков в войне в Украине по меньшей мере погибло 7 тысяч российских военных. К тому же до 21 тысячи получили серьезные ранения. В США делают акцент на том, что это в разы превышает количество погибших американских военных за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане. При этом в источники "The New York Times" уточнили, что их данные не подтвержденные и могут быть не точными. 

Всего, по данным издания, Кремль на войну против Украины бросил 150 тысяч российских военных.

В Пентагоне допускают, если число потерь российской армии продолжит стремительно увеличиваться, то это может кардинально изменить планы о продолжении войны против Украины. Чиновники Пентагона делают свои выводы, основываясь на тех отчетах разведки, которые ежедневно поступают в Белый Дом. В некоторых из них говорится, что российские военные массово отказываются ехать погибать в Украину, поэтому просто убегают в леса. В Пентагоне также отмечают, что наземная операция российской армии оказалась неудачной, поэтому Путин отдает команды атаковать мирные города ракетными ударами. Эта воздушная бомбардировка, по словам официальных лиц, нужна была Кремлю, чтобы замаскировать провальные действия российских военных на земле.

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Источник: https://www.nytimes.com/2022/03/16/us/politics/russia-troop-deaths.html
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