В Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они движутся

Довольно продолжительное время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили российские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь же россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые части из Мариуполя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте оборонного ведомства США.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

В Пентагоне имеют информацию, что некоторые российские части оставляют Мариуполь и направляются на северо-запад. Как рассказал во время брифинга чиновник оборонного ведомства, российские войска не имеют полного контроля над городом. Каждый день идут бои. Подтверждением этого есть то, что российская армия продолжает атаковать город, нанося ракетные и авиаудары.

В оборонном ведомстве США подтвердили информацию ВСУ о том, что о полном взятии Россией Мариуполя речь не идет. Бои за город продолжаются.

Чиновник добавил, если бы Россия полностью контролировала ситуация в Мариуполе, она бы не устраивала его массированную бомбежку.

Отметим, в Кремле уже не единожды заявляли, что бои за Мариуполь не ведутся, поскольку город полностью контролирует российская армия. Последний раз такую информацию озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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