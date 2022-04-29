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В ОП рассказали, как в Москве отреагировали на предложение по Медведчуку

Михаил Подоляк считает, что Кремлю не интересен обмен Виктора Медведчука

сегодня, 09:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия даже не желает обсуждать два вопроса, с которыми выступает Киев. Первый вопрос – это спецпереговоры в Мариуполе для безопасного выхода людей из "Азовстали". Второй вопрос, который не интересен России – это обмен кума Путина Виктора Медведчука на украинских бойцов. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП рассказали, как в Москве отреагировали на предложение по Медведчуку

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, Украина не опускает руки и до сих пор надеяться, что удастся выйти на какие-то договорённости, чтобы забрать наших людей с промзоны Мариуполя. Речь идет не только о гражданских, но и о военных.

Михаил Подоляк считает, что Россия преследует одну цель – полностью стереть Мариуполь с лица земли. Москва отказывается идти на какие-либо переговоры, потому что репутационно она от этого только потеряет, ведь побед на поле боя у РФ по-прежнему нет. Поэтому игнорирует предложение Украины. Исходя из того, что происходит в Мариуполе и других городах, куда вторглись россияне, им без разницы – убить тысячу гражданских или десять тысяч. 

Подоляк отметил, что российское руководство не очень-то интересует и судьба Медведчука, которого все эти годы Москва представляла чуть ли не как своего представителя, очень важного человека, а теперь выясняется, что он кремлёвской верхушке совсем не нужен и, если смотреть на те вещи, которые происходят, то России важнее полностью уничтожить Мариуполь, нежели забрать Медведчука. 

Михаил Подоляк подытожил, поэтому нужно констатировать – Медведчук сегодня не тот человек, за которого Россия готова отдать наших ребят.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/podolyak-perehovory-rosiya/31825518.html
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