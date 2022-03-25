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В ОП заявили, что власть имущие в РФ уже начали отгораживаться от Путина

Михаил Подоляк напомнил, что Владимир Путин единолично принимал решение о войне против Украины

сегодня, 14:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Господствующая элита в РФ пытается дистанцироваться от президента Владимира Путина, понимая, какие юридические последствия от войны против Украины ждут верхушку Кремля. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.     

В ОП заявили, что власть имущие в РФ уже начали отгораживаться от Путина

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Как пример, Михаил Подоляк привел интервью российским пропагандистам из "РИА Новости" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который несколько раз повторил, что решение о "военной спецоперации" и о главных целях этой "спецоперации" принимал исключительно президент России Владимир Путин. Фактически Медведев четко зафиксировал, что окончательное решение о бомбардировке мирных городов Украины, за убийства мирных граждан Украины — самолично принимал хозяин Кремля Владимир Путин.

"Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", — отметил Михаил Подоляк.

Читайте на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев также повторил тезисы президента РФ Путина о ключевых задачах, которые поставлены российской армии в Украине. Конечная цель, по словам Медведева, добиться, чтобы Украина стала "нормальным соседом". Что именно Медведев вкладывает в слова о "нормальном соседе" он так и не объяснил.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка продолжает сигнализировать положительную тенденцию о том, что все больше российских военных проявляют сознательность и готовы с оружием в руках теперь воевать против путинского режима на стороне Украины.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1507293648655949824?t=7Di9n78a5S0gjVPVWs0vzw&s=19
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