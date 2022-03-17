В ОП рассказали о тактике войны РФ в Украине

Исходя из последних действий российский войск сейчас тактика России в Украине состоит в том, чтобы создавать локальные "котлы" для мирных граждан и совершать прицельные удары по укрытиям, где находятся мирные граждане. Как передает портал "Комментарии", об у себя в Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отмечает, Россия пытается вести против Украины вяжущие бои на линиях фронтов, а также создавать локальные "котлы" для мирных граждан. Также оккупационные войска наносят прицельные удары по тем местах, где находятся укрытия и максимально затягивают переговоры по открытию "гуманитарных коридоров".

По словам Михаила Подоляка, Россия не перестает также делать ставку на то, что ей удастся дестабилизировать ситуацию внутри самой Украины, посеять панику и разногласия. В этом направлении также проводится работа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне заявили, что за три недели войны в Украине Россия уже потеряла в разы больше военных, чем США за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане. Все это очень сильно влияет на боевой дух внутри российской армии, где все больше прецедентов, когда солдаты оказываются ехать воевать в Украину или же по прибытию на боевые позиции просто сдаются в плен. Источники в разведке США и Пентагоне считают, что все это в комплексе может привести к тому, что Кремлю придется корректировать планы относительно дальнейших боевых действий в Украине, ведь первоначальные планы по быстрому взятию Украины под свой контроль у Москвы уже провалились.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!