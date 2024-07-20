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В ОП раскрыли детали о будущей встрече Зеленского и Трампа

Сергей Никифоров подтвердил, что было зафиксировано "принципиальное согласие" на встречу Зеленского и Трампа

сегодня, 11:50
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп договорились о встрече. Однако дата, время и формат встречи пока неизвестны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В ОП раскрыли детали о будущей встрече Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Спикер украинского лидера отметил, что было зафиксировано "принципиальное согласие" на встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"Обсуждали определенные промежутки времени, когда эта встреча может состояться, но это говорить еще рано. Это уже команды будут работать и согласовывать графики и детали, когда это может быть возможно", — заявил пресс-секретарь.

На вопрос о том, может ли кандидат в президенты США приехать в Украину, Никифоров сказал, что пока что говорить об этом слишком рано. Хоть он и признал, что эта тема действительно обсуждалась. 

Что касается самой встречи Зеленского и Трампа, то Никифоров отметил, что нет пока что конкретики, когда встреча должна произойти. Нет также информации о месте такой встречи.

Как отметил Сергей Никифоров, Зеленский призвал Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются объяснить или как-нибудь оправдать действия российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, президент Украины рассказал Трампу о российском ударе по Николаеву 19 июля, а также об обстреле детской больницы "Охматдет" в Киеве.

"Трамп сказал, это его такая фирменная фраза, не верить фейк ньюз о том, что его победа на выборах может быть выгодна России. Он этот тезис назвал фейк ньюз и призвал в это не верить", — добавил Сергей Никифоров. 

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