В ОП раскрыли детали о будущей встрече Зеленского и Трампа

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп договорились о встрече. Однако дата, время и формат встречи пока неизвестны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Спикер украинского лидера отметил, что было зафиксировано "принципиальное согласие" на встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
На вопрос о том, может ли кандидат в президенты США приехать в Украину, Никифоров сказал, что пока что говорить об этом слишком рано. Хоть он и признал, что эта тема действительно обсуждалась.
Что касается самой встречи Зеленского и Трампа, то Никифоров отметил, что нет пока что конкретики, когда встреча должна произойти. Нет также информации о месте такой встречи.
Как отметил Сергей Никифоров, Зеленский призвал Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются объяснить или как-нибудь оправдать действия российского диктатора Владимира Путина.
По его словам, президент Украины рассказал Трампу о российском ударе по Николаеву 19 июля, а также об обстреле детской больницы "Охматдет" в Киеве.
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