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В ОП назвали вопросы, которые Зеленский подымет на встрече с Байденом

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вильнюсе

сегодня, 12:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский встретятся на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля. Лидеры будут обсуждать ускорение темпов поставок оружия ВСУ и поражение России в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП назвали вопросы, которые Зеленский подымет на встрече с Байденом

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что перспективы членства Украины в НАТО – это первостепенный вопрос, но есть еще ряд вопросов, которые на сегодняшний день очень важны для Украины. Речь идет об ускорении поставок вооружения Украине. Решение этих вопросов нужно Украине уже сейчас, потому как продолжается контрнаступательные операции и украинские военным очень сильно нужно дальнобойное оружие, а также самолеты.


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Михаил Подоляк подчеркнул, не менее важным вопросом будет поражение России в войне. 

"Это даже философский вопрос такой, доктринальный вопрос, почему Россия должна обязательно проиграть и почему это выгодно демократическому миру в целом и как должна выглядеть Россия после этого проигрыша, и почему не нужно этого пугаться, и почему в принципе сегодня Путин не контролирует РФ, не является сильным президентом", — заявил советник главы ОП.

Он добавил, что у Зеленского еще будет много двухсторонних встреч, но о их содержании в целях безопасности не разглашается.

Отметим, во вторник, 11 июля, стартует двухдневный саммит НАТО. Украина будет в НАТО, работаем над алгоритмом членства, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что именно от нашей страны зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО. Он также анонсировал, что из Вильнюса для украинских воинов придут хорошие новости. Какие главные выводы касательно перспектив Украины на данном саммите можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g_wX6ZLJZuI
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