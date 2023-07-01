В ОП намекнули, что Украина могла бы заменить Венгрию в ЕС

Поддерживать агрессию РФ означает презирать все ценности Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Поддерживать агрессию Российской Федерации означает презирать все те ценности и acquis communautaire Европейского Союза, которые лежат в основе объединения Европейского континента", — написал Михаил Подоляк.

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По его словам, Украина, несмотря на военное положение, продолжает реформирование, чтобы соответствовать стандартам ЕС. Между тем Венгрия блокирует санкции против России и требует не допустить поражения страны-оккупанта.

"Кажется, что Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые его члены", — отметил советник главы Офиса президента.

Отметим, в последнее время премьер-министра Венгрии Виктор Орбан все активнее делает заявления, чтобы подорвать единение вокруг Украины, уменьшить поддержку нашей страны в войне. Так, Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки. Соответствующее заявление Орбан сделал во время выступления в эфире государственного радио.

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