logo

BTC/USD

30582.66

ETH/USD

1926.01

LTC/USD

105.45

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ОП намекнули, что Украина могла бы заменить Венгрию в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОП намекнули, что Украина могла бы заменить Венгрию в ЕС

Михаил Подоляк отметил, что своими действиями и заявлениями Венгрия призирает ценности ЕС

сегодня, 15:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Поддерживать агрессию РФ означает презирать все ценности Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП намекнули, что Украина могла бы заменить Венгрию в ЕС

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Поддерживать агрессию Российской Федерации означает презирать все те ценности и acquis communautaire Европейского Союза, которые лежат в основе объединения Европейского континента", — написал Михаил Подоляк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, Украина, несмотря на военное положение, продолжает реформирование, чтобы соответствовать стандартам ЕС. Между тем Венгрия блокирует санкции против России и требует не допустить поражения страны-оккупанта.

"Кажется, что Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые его члены", — отметил советник главы Офиса президента.

Отметим, в последнее время премьер-министра Венгрии Виктор Орбан все активнее делает заявления, чтобы подорвать единение вокруг Украины, уменьшить поддержку нашей страны в войне. Так, Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки. Соответствующее заявление Орбан сделал во время выступления в эфире государственного радио.

Читайте также на портале "Комментарии" — лишь одна из стран ЕС – Венгрия – присутствовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который кремлевская пропаганда окрестила "российским Давосом". Известно также о расширении атомного сотрудничества между Будапештом и Москвой. И это на фоне того, что Киев давно призывает партнеров ввести санкции против "Росатома", продолжающего хозяйничать на захваченной Запорожской АЭС. Почему не удается урезонить венгерские власти, открыто играющие на стороне Кремля? Что стоит за этим подыгрыванием? Какие выводы должна сделать Европа, какие рычаги воздействия подключить, какую политику пересмотреть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1674709561633021953
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!