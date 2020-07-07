В ООН рассказали, каким будет мир после пандемии коронавируса

В ООН рассматривают два сценария мира после пандемии коронавируса - оптимистический и пессимистический. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш в интервью изданию "Aftonbleted".

Согласно оптимистическому развитию событий, страны должны как можно поскорее справиться с эпидемией и ее последствиями. В итоге будут разработаны соответствующие планы восстановления экономики, и ООН сможет помочь таким государствам.

"Данный сценарий возможен, если в самом скором времени человечество изобретен вакцину, и она будет эффективно работать", - отметил Гуттериш.

Пессимистический сценарий возможен, если страны не объединяться вместе для борьбы с коронавирусом. Из-за этого начнут возникать новые очаги пандемии.

"Работа над вакциной уже затягивается, и это заставляет думать о не лучшем варианте развития событий. Страны с большой экономикой постараются первыми получить к ней доступ, и начнется борьба внутри человечества. А этого допустить нельзя", - сказал Гуттериш.

Как ранее сообщали "Комментарии", конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата, известная так же как COP26, должна была стать важнейшим саммитом по изменению климата со времени переговоров 2015 года, когда было подписано Парижское соглашение. Но из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось перенести конференцию на год.

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