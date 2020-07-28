В ООН рассказали, где угроза заразиться коронавирусом самая высокая

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ООН представила доклад об интенсивности распространения коронавируса COVID-19 в мире. По оценкам организации, эпицентром пандемии стали мегаполисы.

"На крупные города приходится 90% всех случаев. Крупные города бывают уязвимы из-за их организации, особенностей условий жизни, работы и передвижений их жителей", - говорится в исследовании ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости защитить наиболее уязвимых жителей мегаполисов. В частности, следует, по его словам, создавать приюты и новые дома для бездомных.

"Это наш шанс сделать мир лучше, чем до пандемии, создать более устойчивые, инклюзивные и экологичные города", - сказал он.

По состоянию на вторник, 28 июля, в мире зафиксировано 16 426 919 человек, заразившихся коронавирусом. При этом, как и ранее, первые позиции занимают США, Бразилия и Индия. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса (США). Число новых зараженных за сутки выросло на 201 тысячу человек по сравнению с предыдущим днем. 9 531 059 человек побороли смертельный вирус. При этом 653 353 человека стали жертвами коронавирусной инфекции. За сутки умерли более 4,6 тыс человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, почему коронавирус стал реальной угрозой для экологии планеты.

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