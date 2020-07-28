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Главная Новости Общество события В МОЗ рассказали, какими темпами распространяется коронавирус в Украине
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В МОЗ рассказали, какими темпами распространяется коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки коронавирус выявили у 919 человек

сегодня, 09:20
Автор:

Елена Волкова
В МОЗ рассказали, какими темпами распространяется коронавирус в Украине

Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 66 575 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 919 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 28 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончалось 1629  человек. В то же время 36 744 человека выздоровели.

Ранее мы сообщали, что чаще всего осложнения после коронавируса случаются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Последние нуждаются в госпитализации чаще в 6 раз, чем пациенты без диабета. Об этом свидетельствует исследование группы ученых из Калифорнийского университета, опубликованное в журнале MedicalXpress.


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