В ООН предупреждают об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

Замгенсека ООН Мирослав Енча заявил, что эскалация войны в Украине является "прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности" и озвучил "экзистенциальную угрозу для народа Украины". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Голос Америки".

ООН. Фото: из открытых источников

Енча отметил, что вторжение России в Украину, начатое с грубым нарушением Устава ООН и международного права, продолжает наносить большой ущерб народу Украины. А российские нападения на украинские города в последний месяц стали "ежедневной разрушительной моделью", включая интенсивное и систематическое нацеливание на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Замгенсека ООН также назвал количество погибших в марте: по меньшей мере 126 мирных жителей и 478 раненых, что "на 20% больше, чем в прошлом месяце". Только в марте были убиты или ранены по меньшей мере 57 детей. В этом же месяце уничтожено или повреждено 12 медицинских учреждений и 32 образовательных учреждения.

С февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 10 810 погибших гражданских лиц, в том числе 600 детей, и 20 556 раненых гражданских лиц, среди которых 1357 детей.

"Это недопустимо. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Они должны прекратиться немедленно, и мы продолжаем их осуждать, где бы они ни случались", – отметил чиновник.

Интересно, что при этом в ООН также напомнили, что продолжаются атаки "и по территории РФ".

Енча сказал, что ООН "продолжает призывать Россию" предоставить доступ Управлению верховного комиссара по правам человека и независимым наблюдателям к оккупированным территориям Украины.

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