В оккупированный Херсон пожаловал очередной вип-чиновник рф

Вице-премьер рф Марат Хуснуллин прибыл с визитом во временно оккупированную российскими захватчиками Херсонскую область, где заявил, что регион займет достойное место в "российской семье". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Марат Хуснуллин. Фото: из открытых источников

Российские пропагандисты сообщили о визите Хуснуллина в Херсон так, как будто город и область уже включены в состав рф, отметив, что вице-премьер россии прибыл в область с официальным рабочим визитом. Но, если судить с тех заявлений, которые сделал очередной путинский чиновник в оккупированном городе, то визит скорее имел пропагандистскую цель и только ее.

" Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать – не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", – заявил вице-премьер оккупантов.

Важно понимать, что это уже не первый визит российского чиновника высокого ранга на оккупированную территорию. Ранее во вторник марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что побывал в оккупированном Херсоне и предлагает херсонцам "партнерство" и "братские отношения". А еще раньше в Херсоне побывала вице-спикер Госдумы рф Анна Кузнецова. Она, якобы тоже приезжала в Херсон с гуманитрной миссией.

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