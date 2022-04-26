В оккупированном Херсоне оккупанты представили «нового главу Херсонской ОГА»: подробности

В оккупированном Херсоне россияне и их коллаборанты представили так называемого "нового председателя Херсонской ОГА" Владимира Сальдо. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика Сергея Таруты. По информации народного депутата Украины, новым "председателем" оккупированного региона стал Владимир Сальдо. Он был украинским политиком.

"Он родился в Украине, был народным депутатом, депутатом местного совета. Всю жизнь или в политике, или на государственных должностях, яростно ненавидя Украину. Просто не укладывается в голове", — рассказал Тарута. Политик заявил, что сдающие оккупантам общину не заслуживают ни понимания, ни прощения.

"Военные говорят: "Пуля врагу, две пули – предателю". В 2014 году в Донецкой области я видел разное. Когда кафиры берут в заложники семью, близких, когда угрожают убить тебя, все ведут себя по-разному. Все пытаются выжить. Но те, идущие на сотрудничество с врагом, сдающие оккупантам общину, не заслуживают ни понимания, ни прощения. Жизнь — самое ценное. Но есть моменты, когда сохранить достоинство важнее, чем сохранить жизнь", — подчеркнул Тарута. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что фейковый "референдум" в Херсоне положит конец переговорам. В планах российских властей – проведение референдума в Херсоне для оправдания оккупации города, заявляет минобороны Британии со ссылкой на разведку. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не исключает, что псевдореферендум может быть проведен в период до 10 мая. Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции предупредил, что если будут уничтожены защитники и мирные жители в Мариуполе, если будет провозглашен "референдум" на временно оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговорных процессов.

В оккупированном Херсоне кафиры представили «нового председателя Херсонской ОГА» (фото из открытых источников)

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