В Офисе президента рассказали, что на заседании 2 апреля будет рассматривать СНБО

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено рассмотрению вопросов безопасности и "наведения справедливости". Такую информацию Тимошенко озвучил в эфире одного из телеканалов, пишет ТСН.

СНБО - фото: 112.ua

"Нет от нас анонсов по поводу тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня в повестке дня заседания СНБО, как и всех прошлых, будут темы безопасности и наведения наконец справедливости в стране", — сказал заместитель председателя Офиса Зеленского.

Напомним, что эксперты поделились мнением, что будет рассматривать СНБО на заседании 2 апреля. Специалисты считают, что в этот раз под них может попасть всё, что связано с российским бизнесом прямо или косвенно. Ведь многие украинские компании аффилированы с российским бизнесом – в финансовой сфере, в нефтегазовой. Будут названы конкретные фамилии. На заседании могут поднять и вопрос обострения ситуации на Донбассе и стягивания россиянами своих военных к границам Украины, а также к админгранице с Крымом. Эксперты считают, что на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, равно как всплеска смертей от его последствий, СНБО следовало бы рассмотреть темы вакцинации, локдаунов. Последние сейчас вводит местная власть, а центральная вроде как ни при чем.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало о последствиях санкций Совета национальной безопасности и обороны в сфере недропользования.





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