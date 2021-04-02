Новое заседание СНБО: чего ожидать сегодня

Сегодня, 2 апреля, состоится заседание СНБО. Портал "Комментарии" решил узнать у экспертов, какие решения могут быть приняты и почему.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"В этот раз под санкции может попасть всё, что связано с российским бизнесом"

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев акцентирует, что в последнее время СНБО становится санкционным органом. А потому и в этот раз, по его мнению, без санкций не обойдется.

"От СНБО уже ожидают санкций – или чисто формальных, или реальных. В этот раз под них может попасть всё, что связано с российским бизнесом прямо или косвенно, — считает эксперт. - Ведь многие украинские компании аффилированы с российским бизнесом – в финансовой сфере, в нефтегазовой. Будут названы конкретные фамилии. Не исключаю, что введут санкции против некоторых компаний Коломойского. От Банковой такого вполне можно ожидать – в свете ожидаемого же звонка Байдена. А мы знаем, что в США хотят, чтобы снесли всех украинских олигархов, а не только Коломойского".

При этом Руслан Бизяев считает, что на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, равно как всплеска смертей от его последствий, СНБО следовало бы рассмотреть темы вакцинации, локдаунов. Последние сейчас вводит местная власть, а центральная вроде как ни при чем.

"Учитывая анонсированную большую приватизацию, не мешало бы поднять вопрос и о том, насколько предыдущие приватизации были проведены честно, — отмечает эксперт. – Должна рассматриваться на сегодняшнем заседании и военная тематика, учитывая эскалацию на Донбассе и нагнетание у наших границ. Но будет ли принято что-то конкретное (какой-то план, важные указания), а не просто констатация того, что ситуация угрожающая – сказать сложно".

"На сегодняшнем заседании СНБО поднимут вопрос обострения ситуации на Донбассе"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко уверен, что на сегодняшнем заседании СНБО поднимут вопрос обострения ситуации на Донбассе и стягивания россиянами своих военных к границам Украины, а также к админгранице с Крымом.

"Сегодня каждый госчиновник, руководитель в хорошем смысле слова, должен понять, что делать, если завтра начнутся боевые действия. Нужно готовиться серьезно. Провокации явно будут, Путин к этому идет семимильными шагами. Планировал в прошлом году до парада победы сделать мини-вторжение, потом собрать ядерный клуб, выторговать выгодные для РФ условия нахождения в глобальной политике. Но тогда все карты ему спутал ковид. Сейчас, похоже, будет новый заход. Стратегические задачи россиян по Украине не выполнены. Им не удалось подтолкнуть нас к выполнению политической части "Минска" без безопасностной составляющей (прекращение обстрелов, вывод войск). К выборам в ОРДЛО под дулами автоматов. К перекраиванию украинского законодательства по указке Кремля. Не получилось легализовать представительство "республик" в ТКГ, оставить только нас и их, а россияне – типа "миротворцы". А тут еще и внутри Украины началось наступление на "пятую колонну". Стратегические позиции РФ не решаются, а потому она нагнетает", — поясняет Игорь Романенко.

По словам генерала, учитывая всё более нагнетающуюся обстановку у наших границ, админграницы, на линии разграничения, на заседании СНБО обязательно будет рассмотрена эта ситуация.

"Думаю, поднимут вопрос о приведении в высшую степень готовности вооруженных сил и силовых структур. Следовало бы перевести на круглосуточное производство предприятия нашего военно-промышленного комплекса. И, конечно, готовить администрации всех уровней для противодействия возможного вторжения. Следует, наконец, юридически оформить вопрос территориальной обороны. Чтобы мы могли противодействовать противнику на всех уровнях. Законодательно надо решать вопрос относительно того, что за заявления типа "гражданская война", "внутренний конфликт" – нужно нести ответственность, вплоть до уголовной. И, конечно, следует продолжать бить по "пятой колонне" — санкциями и не только. Чтобы успешно воевать с внешним врагом, нужно разбираться с внутренним", — резюмирует Игорь Романенко.

Ранее портал "Комментарии" писал о последствиях санкций СНБО в сфере недропользования.

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