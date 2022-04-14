В Офисе президента назвали главный просчет войны России против Украины

Главные спикеры Кремля с первых дней войны называли одной из задач войны против Украины – не допустить расширения НАТО к границам России. И вот теперь становится ясно, что к концу году очень большая вероятность того, что НАТО таки окажется у границ России – за счет того, что Швеция и Финляндия перестанут быть нейтральными странами и присоединятся к Альянсу. В этом и есть главный просчет Кремля войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кремль. Фото: Reuters

Советник главы ОП отметил, фактически пытаясь не допустить НАТО у своих границ и начав войну против Украины Россия теперь рискует получить границу Альянса в получасе езды от одного из главных городов России Санкт-Петербурга.

Михаил Подоляк отметил, его лично всегда удивляла Россия из-за абсурдности своих заявлений. Сначала в Москве заявляли, что они не могут допустить, чтобы Украина вступила в НАТО и поэтому пошли на крайнюю меру – начав в войну. Более лицемерней причину массовых убийств украинцев стоило еще поискать. Теперь результатом войны против Украины стало желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО. И Москва получает риск иметь НАТО у своих границ.

При этом Подоляк напомнил о страшной цене России, когда 20 тысяч российских военных уже погибло в Украине. Экономика РФ держится лишь за счет продажи сырья. Полная изоляция и осуждение во всем мире. И при этом в Кремле твердят, что "спецоперация в Украине идет по плану".

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