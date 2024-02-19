В одной из стран ЕС раскритиковали украинских беженцев

Украинские беженцы приезжают в Нидерланды ради бесплатного жилья и рабочих мест, а не из-за того, что спасаются от войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал победитель выборов в Нидерландах Герт Вилдерс.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС — не из-за войны, а из-за бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест", — написал Вилдерс.

Он также добавил, что из-за этого "Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы".

Как отмечает Bloomberg, с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину 24 февраля 2022 года Нидерланды, страна с населением почти 18 млн человек, выдали разрешения примерно 140 тысячам украинских беженцев. По данным Евростата, страна приняла меньше украинских беженцев в процентах от своего населения, чем некоторые другие члены Европейского Союза, включая Германию, Австрию и Ирландию.

Вилдерс уже давно сосредоточился на антимиграционной программе, которая стала заметной темой в ходе предвыборной кампании. Его комментарии резко противоречат нынешней позиции уходящего правительства Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте, который был ключевым союзником Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что война в Украине все больше переходит в позиционную число украинских беженцев в Европе стремительно растет. По последним данным Евростата, временной защитой в ЕС пользуются уже более 4,3 млн граждан Украины. Есть страны ЕС, где поток людей самый большой, но есть также такие, откуда украинские беженцы выезжают.

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