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В одной из стран ЕС раскритиковали украинских беженцев

Победитель выборов в Нидерландах Герт Вилдерс считает, что украинцы приезжают в его страну в поисках лучшей жизни, а не потому что спасаются от войны

сегодня, 14:10
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Кравцев Сергей
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Украинские беженцы приезжают в Нидерланды ради бесплатного жилья и рабочих мест, а не из-за того, что спасаются от войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал победитель выборов в Нидерландах Герт Вилдерс.

В одной из стран ЕС раскритиковали украинских беженцев

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС — не из-за войны, а из-за бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест", — написал Вилдерс.

Он также добавил, что из-за этого "Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы".

Как отмечает Bloomberg, с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину 24 февраля 2022 года Нидерланды, страна с населением почти 18 млн человек, выдали разрешения примерно 140 тысячам украинских беженцев. По данным Евростата, страна приняла меньше украинских беженцев в процентах от своего населения, чем некоторые другие члены Европейского Союза, включая Германию, Австрию и Ирландию.

Вилдерс уже давно сосредоточился на антимиграционной программе, которая стала заметной темой в ходе предвыборной кампании. Его комментарии резко противоречат нынешней позиции уходящего правительства Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте, который был ключевым союзником Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что война в Украине все больше переходит в позиционную число украинских беженцев в Европе стремительно растет. По последним данным Евростата, временной защитой в ЕС пользуются уже более 4,3 млн граждан Украины. Есть страны ЕС, где поток людей самый большой, но есть также такие, откуда украинские беженцы выезжают.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии прогнозируют более 10 млн беженцев из Украины: СМИ назвали причину.




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Источник: https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1759481837892563015
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:29

Неправда! У пошуках кращого життя українці намагаються влаштуватись на держслужбу. Достатньо подивитись: Україна зменшується а держслужба тільки зростає. І посади вони вже у спадок передають. А депутати пропагандисти та вся пОПа взагалі вже стали фюрером і його навічно. Ваши Нідерланди це жебраки у порівнянні і взагалі не здатні забезпечити ту розкіш яку мають держслужбовці.


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