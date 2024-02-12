Число украинских беженцев в ЕС продолжает расти: какие страны чаще всего выбирают украинцы

Несмотря на то, что война в Украине все больше переходит в позиционную число украинских беженцев в Европе стремительно растет. По последним данным Евростата, временной защитой в ЕС пользуются уже более 4,3 млн граждан Украины. Есть страны ЕС, где поток людей самый большой, но есть также такие, откуда украинские беженцы выезжают.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

По данным Евростата, количество украинских беженцев в ЕС выросло за месяц еще более чем на 37 тысяч человек. По состоянию на конец декабря 2023 года в ЕС насчитывалось 4 312 215 человек, получивших временную защиту.

Основными странами, которые больше всего приютили украинцев, остаются: Германия (1 251 245 человек; 29% от общего количества в ЕС); Польша (954 795; 22,1%); Чехия (373 035; 8,7%).

Наибольший рост доли украинских беженцев был в таких странах: Германия (+15285; +1,2%); Чехия (+3705; +1,0%); Испания (+2255; +1,2%).

В ноябре украинцы больше всего ехали в Германию, Чехию и Нидерланды. В декабре стало меньше украинцев со временной защитой в таких странах ЕС: Польше (-315 человек); Франции (-245 человек); Италии (-125 человек; -0,1%).

Более 98% получивших временную защиту имеют гражданство Украины. Взрослые женщины составляют 46,2% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,2%, а взрослые мужчины – 20,6%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в правительстве Германии прогнозируют, что в случае худшего развития событий в Украине и победы России количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Об этом пишет газета "Welt am Sonntag", со ссылкой на представителей силовых структур и парламентариев Германии, ознакомленных с прогнозом.

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