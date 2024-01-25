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В одной из стран ЕС продают дома за 5 гривен: какие условия

Хорватский город Леград продает дома за несколько гривен, чтобы улучшить демографическую ситуацию

сегодня, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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Живописный городок в Хорватии решился на неожиданный шаг, чтобы привлечь новых жителей. Мэрия города Леград продает недвижимость для постоянного проживания за 13 евроцентов, то есть 5 гривен. Для покупки дома есть несколько обычных требований.

В одной из стран ЕС продают дома за 5 гривен: какие условия

В Хорватии продают дома по 5 гривен. Фото из открытых источников

Впервые о программе по привлечению новых жителей объявили в 2018 году. А первые дома были проданы уже в 2021 году, и результаты оказались настолько удовлетворительными, что власти продолжили проект.

"Мы превратились в пограничный город с небольшим транспортным сообщением. Поэтому население нашего региона постоянно резко уменьшается", – объяснил инициативу мэр Леграда Иван Саболич.

Ранее программа распространялась под слоганом "дом за куну" (куна – национальная валюта Хорватии до 2023 года). Позже Хорватия перешла на евро, поэтому недвижимость можно приобрести за 0,13 евро.

С начала программы город увеличился на более ста человек, из которых половина – дети. Таким образом, в Леграде проживает около двух тысяч человек. Однако мэрия хорватского города считает, что этого недостаточно, поэтому выставляет на рынок еще несколько домов.

Условия покупки дома в Леграде оказались не сложными. Право принять участие в программе имеют лица в возрасте до 45 лет без судимостей и без собственного жилья. Мэрия Леграда указывает, что преимущество имеют пары или семьи с детьми, а также те, кто принесет пользу обществу благодаря своей профессии.

Переехавшие по этой программе в Леград рассказывают, что удовлетворены жизнью, ведь в городе есть все необходимое: современная школа, детский сад, аптека, врач, стоматолог и магазины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Малайзии открыто второе высшее здание мира.

Также "Комментарии" писали о деревянном доме, который пережил масштабные пожары на Гавайях.



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