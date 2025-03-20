В одном из городов Украины ввели карантин: какая причина

В Буче Киевской области от бешенства погиб бездомный кот. В связи с этим случаем в городе введены карантинные ограничения на 60 дней. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Бучанский городской совет.

Кот. Фото: из открытых источников

Заболевание бешенством было зарегистрировано по улице Яблунская.

"Бездомный кот, который погиб от этой опасной болезни, имел контакт с тремя домашними животными. Следовательно, в городе организован подворный обход и проведение бесплатных прививок", — говорится в сообщении.

Также владельцы могут также вакцинировать своих животных в частных клиниках, однако должны сообщить об этом в государственную ветеринарную службу.

С целью предотвращения подобных инцидентов, жителей призывают немедленно сообщать о случаях бешенства в Государственную службу ветеринарной медицины и срочно прививать домашних животных (собак и кошек) против бешенства.

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Также издание "Комментарии" сообщало – бешенство – это смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему млекопитающих, включая собак и людей. Вакцинация является единственным эффективным способом защиты от этой болезни. Ветеринары рекомендуют вакцинировать собак от бешенства весной, и на это есть несколько причин.



