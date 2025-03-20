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В одном из городов Украины ввели карантин: какая причина

В Буче на два месяца ввели каранатин

сегодня, 12:45
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Кравцев Сергей

В Буче Киевской области от бешенства погиб бездомный кот. В связи с этим случаем в городе введены карантинные ограничения на 60 дней. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Бучанский городской совет.

В одном из городов Украины ввели карантин: какая причина

Кот. Фото: из открытых источников

Заболевание бешенством было зарегистрировано по улице Яблунская.

"Бездомный кот, который погиб от этой опасной болезни, имел контакт с тремя домашними животными. Следовательно, в городе организован подворный обход и проведение бесплатных прививок", — говорится в сообщении.

Также владельцы могут также вакцинировать своих животных в частных клиниках, однако должны сообщить об этом в государственную ветеринарную службу.                                                                                                                                                            

С целью предотвращения подобных инцидентов, жителей призывают немедленно сообщать о случаях бешенства в Государственную службу ветеринарной медицины и срочно прививать домашних животных (собак и кошек) против бешенства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе из-за большого процента заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин 144 класса и 1 школу. Об этом сообщила директор городского Департамента образования Елена Буйневич.

Также издание "Комментарии" сообщало – бешенство – это смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему млекопитающих, включая собак и людей. Вакцинация является единственным эффективным способом защиты от этой болезни. Ветеринары рекомендуют вакцинировать собак от бешенства весной, и на это есть несколько причин.




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Источник: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/pfbid0BHpRWNQQJ9CtGXP4CqXqJ8mKEJy4PhjWFvgpUy2EQgQM7BqUBeS4VXhKgJetcd6Zl
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