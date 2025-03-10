Прививка от бешенства: почему собак нужно вакцинировать именно весной

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Кречмаровская Наталия
Бешенство – это смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему млекопитающих, включая собак и людей. Вакцинация является единственным эффективным способом защиты от этой болезни. Ветеринары рекомендуют вакцинировать собак от бешенства весной, и на это есть несколько причин.
Иллюстративное фото
Весной дикие животные, такие как лисы, еноты и летучие мыши, становятся более активными. Это увеличивает риск контакта домашних животных с инфицированными животными и распространения бешенства. Вакцинация весной обеспечивает максимальную защиту в период высокого риска.
Весной иммунная система собак обычно находится в оптимальном состоянии после зимнего периода. Это обеспечивает лучшую реакцию на вакцину и формирование стойкого иммунитета.
Весенняя погода, как правило, более благоприятна для вакцинации. Избегают экстремальных температур, которые могут отрицательно повлиять на эффективность вакцины или вызвать стресс у животного.
Вакцина от бешенства содержит инактивированный (убитый) вирус бешенства. После введения вакцины иммунная система собаки распознает вирус и производит антитела для борьбы с ним. Если вакцинированная собака контактирует с вирусом бешенства, ее иммунная система быстро реагирует и предотвращает развитие болезни.
Симптомы бешенства у собак могут включать:
Изменения в поведении (агрессия, возбуждение, дезориентация)
Паралич
Чрезмерное слюноотделение
Затрудненное глотание
Болезнь приводит к смерти животного.
Кроме вакцинации, важно соблюдать такие меры профилактики бешенства у собак:
Избегайте контакта с дикими животными.
Держите собак на поводке во время прогулок.
Не кормите диких животных.
Сообщайте о подозрительных животных в местную ветеринарную службу.
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