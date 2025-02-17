Карантин и «масочный режим» две области сообщили о вспышке болезни

В Одессе из-за большого процента заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин 144 класса и 1 школу. Об этом сообщила директор городского Департамента образования Елена Буйневич.

Иллюстративное фото

"Общий карантин с закрытием всех учебных заведений объявляется медиками в случае превышения эпидпорога. Пока он не превышен, поэтому работаем", – отметила руководитель образовательного департамента.

Она заметила, что нужно внимательно следить. Если болеет 20 процентов учащихся класса или группы, администрация заведения должна закрыть его карантином. Если этой отметки достигает количество больных учащихся – должны закрыть все заведение.

"Поэтому очень важно сообщить классному руководителю или воспитателю, что ребенок болеет. Мы понимаем, что достаточно большое количество детей и взрослых лечатся самостоятельно и не попадают в статистику по заболеваемости. В школе и садике должны ориентироваться не на справки, а на свидетельство семьи. Если вы сообщите, что ребенок болеет – это учтут. Ни в коем случае НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ В ШКОЛУ ИЛИ САДИК РЕБЕНКА С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ. Не подвергайте опасности и своего ребенка, и других детей", – подчеркнула Буйневич.

Значительно хуже ситуация во Львовской области. Здесь из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели карантин в школах на две недели — до 28 февраля. Дети будут учиться в дистанционном формате.

Такое решение сегодня, 17 февраля, приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Учреждения общего среднего образования переходят на отдаленное обучение со вторника и до пятницы следующей недели. Так на две недели мы сможем уменьшить скопление детей и рост заболеваемости", — говорит директор департамента образования и науки Львовской областной военной администрации Олег Паска.

По словам начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, за прошедшую неделю зафиксировали более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это означает, что уровень заболеваемости очень высок.

Также вводят "масочный режим" в больницах, ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях. Прошу всех соблюдать эти требования для своей безопасности. Берегите себя", – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине уровень заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что к апрелю вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.