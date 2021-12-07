В Одесской области авто одного з руководителей полиции сбило женщину на переходе

Служебное авто и. о. заместителя руководителя Нацполиции Одесского региона, игнорируя красный сигнал светофора, сбило жительницу региона, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Государственное бюро расследований начало расследовать этот случай. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГБР.

За дело взялось ДБР (фото из открытых источников)

Дорожный инцидент произошел 3 декабря этого года. Полицейское авто, проезжая по Одессе, игнорировало красный сигнал светофора на городской улице и в результате наехало на горожанку, когда она шла по пешеходному переходу.

По обнародованной на сайте ведомства информации, начальник полицейского авто никого не поставил в известность о случившемся и не дал медикам из скорой доставить ее в больницу, объяснив, что сам отвезет туда потерпевшую.

Сведения о нарушении правил безопасности дорожного движения, это правовая квалификация — ч.1 ст. 286 УК, занесенные в ЕРДР. Следователи ведомства устанавливают лиц, причастных к этому нарушению. Проводится досудебное расследование.

По информации местного медиа "Думская", полицейским служебным автомобилем руководил работник управления патрульной полиции Одещины.

В полицейском авто находились исполняющий обязанности заместителя руководителя ГУНП, экс-руководитель патрульной полиции Александр Гостищев и его коллега, и.о. руководителя одного из управлений ГУНП. Они спешили в Черноморск, где в то время продолжалась стычка между местными общественными активистами и сотрудниками полиции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области двое ровесников столкнулись на мопедах . Подросток на Suzuki, выехав на обочину, столкнулся с другим мопедом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!