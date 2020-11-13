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В Одесском Морвокзале планируют разместить госпиталь для коронавирусных больных -портовики выступают против

Портовики боятся имиджевого удара - иностранные суда попросту побоятся заходить в главный порт страны

сегодня, 16:34
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Одессе, в главном порту Украины  планируют разместить полевой госпиталь для коронавирусных больных. Сами портовики выступают резко против. Ранее украинские СМИ сообщали о том, что для этого Одесской ОГА выделялось помещение концерт-холл Морвокзала. Но когда представители СМИ посетили его, оказалось, что помещение в плачевном состоянии — в нем отсутствуют элементарные условия — свет, вода и отопление. Канализации также нет.

В Одесском Морвокзале планируют разместить госпиталь для коронавирусных больных -портовики выступают против

Сегодня и.о. губернатора Одесской области Вячеслав Овечкин заявил, что речь идет не о концерт-холле, а о выставочном комплексе, который находится в значительно лучшем состоянии. Сейчас с центральной властью обсуждается устранение "некоторых недочетов".

Однако источники в Одесском порту отрицают, что технические возможности здания(электроэнергия, вентиляция канализация, отопление) позволят разместить там госпиталь. Сам комплекс расположен в центре порта, он нужен госорганам и предпринимателям, которые работают со швартующимися рядом судами.

Больше всего портовики боятся имиджевого удара — иностранные суда попросту побоятся заходить в главный порт страны, в Морвокзале которого "рассадник коронавируса".
Ранее "Комментарии" писали о том, что Радуцкий рассказал, когда в Украине введут полный локдаун.



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/6854
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