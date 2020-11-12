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Главная Новости Общество события Радуцкий рассказал, когда в Украине введут полный локдаун
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Радуцкий рассказал, когда в Украине введут полный локдаун

Сейчас Украина находится на втором уровне протокола коронавирусной опасности из четырех возможных

сегодня, 23:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

Михаил Радуцкий, который является председателем Комитета ВР, отвечающего за здоровье нации, медицинской помощи  и страхование, пояснил, что полный локдаун будет объявлен в стране в случае, если медики будут вынуждены делать выбор между пациентами в пользу того, кого нужно и можно спасти. Такой механизм работы врачей Радуцкий назвал протоколом сортировки и подчеркнул, что он приведет к разрушению системы здравоохранения, а в дальнейшем и к катастрофе в Украине.

Радуцкий рассказал, когда в Украине введут полный локдаун

Напомним, сейчас Украина находится на втором уровне опасности украинского плана борьбы с вирусом, вызвавшим пандемию в мире. Этот уровень предполагает ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 от 8 до 10 тысяч случаев. Именно поэтому был введен "карантин выходного дня" в качестве дополнительной ограничительной меры. Также правительство сообщило о развертывании временных госпиталей, которые также предусматривает этот уровень опасности.

Четвертый уровень протокола наступает тогда, когда МОЗ теряет контроль над ростом заболеваемости и вводит в действие протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Кабинет министров Украины опубликовал постановление, которое предусматривает введение "карантина выходного дня".




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Источник: https://1plus1.video/ru/pravo-na-vlast
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