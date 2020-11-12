Карантин выходного дня введен официально: правительство опубликовало постановление

Кабинет министров Украины опубликовал постановление, которое предусматривает введение "карантина выходного дня". Документ под номером 1100 от сегодняшнего дня вносит изменения в постановление правительства от 22 июля этого года под номером 641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Полный локдаун на выходные будет действовать уже начиная с этих выходных до конца осени с возможным дальнейшим продлением. Все ограничения, предусмотренные постановлением Кабмина смотрите ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал, что карантинные ограничения в стране ослабнут не ранее, чем с наступлением середины весны, а именно в апреле. В свою очередь, эксперты заявляют о том, что карантин выходного дня не снизит роста заболеваний, но может иметь угрожающие последствия для экономики страны.









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