В Одесский порт прибыли два катера-подарка от вооруженных сил США – Минобороны

Министерство обороны сообщает, что в Украину прибыли патрульные катера, которые теперь будут охранять наши берега. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военные патрульные катера типа "Island" на борту "Ocean Grand" - фото Минобороны

В Одесском морском торговом порту пришвартовалось судно "Ocean Grand". На его борту из США в Украину прибыли военные катера американских вооруженных сил. Теперь они станут частью украинского морского флота.

"Ocean Grand" – грузовой корабль, длиной 170 м и шириной 25 м. 17 дней назад он вышел из порта Норфолка в США и прибыл в Одессу в 11 час. 23 ноября 2021 г. На его борту разместились два военных патрульных катера типа "Island". В ближайшие часы они пройдут таможенный контроль, выгрузятся, отбуксируются к месту базирования и будут готовиться к использованию морским флотом Украины.

Патрульные катера типа "Island" – суда, входившие в патрульную службу береговой охраны США. Размеры: длина 34 м, ширина 6,9 м, осадка 2 м, скорость 53 км/ч. Они были построены в 1986 г., то есть сейчас им 35 лет. США с 2014 года начали обновлять свои корабли патрульной службы, а старые лодки дарились стратегическим партнерам. Так два судна оказались в Украине.

Катера уже получили название – "Фастов" и "Сумы". Вскоре на них будет раять флаг украинского государства и они начнут следить за безопасностью в Черном и Азовском морях. Экипаж катеров – военные моряки, прошедшие 6-недельный учебный курс в США на верфи Береговой охраны.

Минобороны напоминает, что катера Украина получила в рамках материально-технической помощи, предоставляемой США с 2014 г. Их безопасность во время прохождения по Черному морю обеспечивали корабли и авиация ВМС ВС Украины.

Издание "Комментарии" ранее публиковало статью, в которой рассказывается о планах по усилению безопасности украинских берегов в Азовском море. О соответствующих проектах Министерства обороны можно прочитать по ссылке

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