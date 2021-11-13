Бердянск скоро будет не только курортным городом – милитаризацию планирует Минобороны

Высокопоставленные чиновники из Минобороны и ВСУ рассказали, как приазовский город станет базой для военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщает пресс-служба одного из ведомств.

Курортний Бердянск - фото Facebook

Два участка на землях бердянского муниципалитета передадут на баланс Министерства обороны. На одном участке будут пришвартованы суда, на другом разместят здания – жилые и для спецподразделений.

Обосновал потребность в новациях Алексей Резников, министр обороны. Он объяснил, что Россия пытается взять под контроль Азовское море. Поэтому необходимо защитить интересы Украины в этом регионе, ведь уже сейчас отмечаются проблемы с судоходством.

Средства на строительство, как планируется, будут частично предоставлены государством и частично — военными партнерами Украины, надеется руководитель Минобороны.

Развитие ВМС Украины обсуждался между Алексеем Резниковым, министром обороны, Валерием Залужным, Главнокомандующим ВСУ, Алексеем Неижпапа, Главнокомандующим ВМС, и другими военными, которые посетили Бердянск 13 ноября 2021 года.

На прибрежном участке, площадью 3,04 га, будет базироваться два дивизиона кораблей разного назначения:

— первый дивизион — это малые бронированные артиллерийские катера и патрульные катера типа Mark VI;

— второй дивизион — суда снабжения.

Недалеко от них будут построены помещения для командования базы.

На другом участке, площадью 1,4 га, будут расположены два подразделения: радиотехническое и для работы с противодиверсионными средствами, а также силы обеспечения. Здесь же построится казарма на 200 мест для батальона морской пехоты. Рядом будет медпункт, спорткомплекс и семейное общежитие.

Планы по превращению Бердянска в базу ВМС Украины связаны с соответствующей программой Президента Зеленского. Программа рассчитана до 2025 года, состоит из трех этапов, база ВМС в Бердянске – первый этап.

Издание "Комментарии" ранее публиковало мнение эксперта по поводу Алексея Резникова. Эксперт прогнозировал, какие главные задачи стоят перед новым министром обороны Украины.



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