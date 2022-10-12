В Одессе заклеили Маска, а памятник Екатерине ІІ стоит (ВИДЕО)

В Одессе коммунальщики начали снимать плакаты на бигбордах города с американским миллиардером и основателем компании Tesla Илоном Маском. На них знаменитость не один, а в окружении других знаменитостей: Леонардо Ди Каприо, Бенедикта Камбербэтча, Милы Кунис и Эмилии Кларк.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Рекламные плакаты были расклеены по Одессе с благодарностью за позицию звезд в их открытой поддержке Украины. Об этом сообщили в управлении коммунальной торговли Одесской мэрии.

Видео, как переклеивают борд с изображением Маска, прославившегося в последнее время скандальными мирными планами по окончанию войны в Украине, уже разлетелось по сети. Прокомментировали данное действо и ряд политических деятелей, в частности экс-министр транспорта Владимир Омелян. Он обратил внимание на то, что в Одессе взялись за Маска, который высказал свое мнение, которое не пришлось по нраву большинству украинцев, но при этом стоит до сих пор памятник Екатерине Второй. За него почему-то никто не берется.

"В Одессе гордо убирают биг-борд с благодарностью Илону Маску из-за распространения им пророссийских идей. В то же время, памятник Екатерине II – российской императрице, которая убивала украинцев и уничтожила Запорожскую Сечь, до сих пор виднеется в центре Одессы. Либо я чего-то не понимаю, либо российские ракеты, разоряющие Одессу и российская кровавая императрица — это до сих пор две большие разницы для одесситов, хотя, на самом деле, связь прямая", – написал Владимир Омелян в Facebook.

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