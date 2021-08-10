В Одессе мужчина зарезал ножницами соседа, который оскорбил его пятилетнюю дочь: что об этом известно (ФОТО)

Чрезвычайная ситуация имела место в городе Одесса. Горожанин ножницами нанес смертельные повреждения своему соседу, который накричал на его маленькую дочь. Трагедия случилась в городе 9 августа на улице Балковской, — информирует пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Орудие убийства (фото: od.npu.gov.uа)

35-летний одессит зашел в квартиру к 57-летнему соседу и ножницами начал наносить ему удары в грудь. Старший мужчина умер от тяжелых травм. Мертвым его нашла женщина, которая жила вместе с ним. Работники полиции, приехавшие на вызов, оперативно обнаружили молодого убийцу.

Молодой одессит признался в содеянном. Еще рассказал, почему лишил жизни жителя общего дома.





"Сосед постоянно пил и приставал к их семье. Последней каплей в терпении главы семейства стало то, что пьяный человек оскорбил его 5-летнюю дочь", — уточняет полиция.

35-летнего одессита задержали. Его действия следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.





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