logo
Русский Українська

BTC/USD

44785.30

ETH/USD

3068.58

LTC/USD

159.41

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Одессе мужчина зарезал ножницами соседа, который оскорбил его пятилетнюю дочь: что об этом известно (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе мужчина зарезал ножницами соседа, который оскорбил его пятилетнюю дочь: что об этом известно (ФОТО)

Молодой человек нанес оппоненту шесть смертельных ударов в грудь

сегодня, 20:06
Автор:

Лиля Воробьева

Чрезвычайная ситуация имела место в городе Одесса. Горожанин ножницами нанес смертельные повреждения своему соседу, который  накричал на его маленькую дочь. Трагедия случилась в городе 9 августа на улице Балковской, — информирует пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

В Одессе мужчина зарезал ножницами соседа, который оскорбил его пятилетнюю дочь: что об этом известно (ФОТО)

Орудие убийства (фото: od.npu.gov.uа)

35-летний одессит зашел в квартиру к 57-летнему соседу и ножницами начал наносить ему удары в грудь. Старший мужчина умер от тяжелых травм. Мертвым его нашла женщина, которая жила вместе с ним. Работники полиции, приехавшие на вызов, оперативно обнаружили молодого убийцу.

Молодой одессит признался в содеянном. Еще рассказал, почему лишил жизни жителя общего дома.

В Одессе мужчина зарезал ножницами соседа, который оскорбил его пятилетнюю дочь: что об этом известно (ФОТО) - фото 2

"Сосед постоянно пил и приставал к их семье. Последней каплей в терпении главы семейства стало то, что пьяный человек оскорбил его 5-летнюю дочь", — уточняет полиция.

35-летнего одессита задержали. Его действия следствие квалифицировало  по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

В Одессе мужчина зарезал ножницами соседа, который оскорбил его пятилетнюю дочь: что об этом известно (ФОТО) - фото 3

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одессе отец "долечил" 16-летнего сына до анорексии. В Одессе отец самостоятельно залечил своего сына до анорексии. 16-летний юноша попал в больницу с крайним истощением, обезвоживанием и дефицитом веса. Врачи, которые сегодня лечат парня, говорят, что он в тяжелом состоянии. В полиции уже открыли производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины за злостное невыполнение родителями своих обязанностей по уходу за ребенком.


 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://od.npu.gov.ua/news/vbivstvo/odeski-policzejski-vikrili-35-richnogo-mistyanina-u-vbivstvi-susida-1008
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ