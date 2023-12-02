logo

BTC/USD

38705.34

ETH/USD

2100.18

LTC/USD

71.88

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ОБСЕ официально согласились на компромисс с РФ: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОБСЕ официально согласились на компромисс с РФ: подробности

В ОБСЕ согласились с предложением РФ, чтобы продлить жизнь организации

сегодня, 09:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи объявил об избрании Мальты страной, которая будет председательствовать в 2024 году, а также продлении мандата трех ключевых должностных лиц организации после многомесячного блокирования со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В ОБСЕ официально согласились на компромисс с РФ: подробности

Встреча Совета министров ОБСЕ. Фото: сайт ОБСЕ

Согласно решению совета министров ОБСЕ, Мальта будет председательствовать в организации в 2024 году, а также продление полномочий генерального секретаря Хельги Шмид, представительницы по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру и верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова до сентября 2024 года.


Также были продлены полномочия руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Меккачи.

По мнению Османи, консенсус членов ОБСЕ по избранию Мальты председательствующей в 2024 году и кадровым решениям "еще раз демонстрирует важность и эффективность достижения согласия путем переговоров и компромисса ради наших общих целей и задач".

"Несмотря на наши различия и разногласия, мы продемонстрировали стратегическое видение, необходимое для продолжения наших конструктивных усилий, направленных на реализацию и применение конкурентных преимуществ ОБСЕ через работу ее исполнительных структур на благо всех наших народов", – заявил глава МИД Северной Македонии.

Стоит отметить, что Россия в течение многих месяцев блокировала работу ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством. Глава российского МИД Сергей Лавров до последнего не исключал, что заблокирует деятельность ОБСЕ, не голосуя за ключевые кадровые решения.

Поскольку в ОБСЕ все решения должны приниматься консенсусом, из-за обструкции Москвы остальные государства пошли на уступки и поддержали нейтральную Мальту, на которую РФ уже согласилась.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в ЕС согласились на участие Лаврова во встрече ОБСЕ: что не так с этой организацией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.osce.org/chairpersonship/559671
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!