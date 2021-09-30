В ОАСК заявили, что ВАКC не имел права штрафовать Вовка

Окружной административный суд Киева интересно отреагировал на решение Высшего антикоррупционного суда относительно того, чтобы оштрафовать главу этого суда Павла Вовка. Суд выступил против такого решения. В заявлении говорится, что если следовать букве закона, то Павел Вовк не выступает, как подозреваемый в деле относительно которого его и пригласили в суд. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Радіо Свобода".

Судья Вовк Фото: censor.net.ua

Говорится о том, что это не только личная позиция Павла Вовка, но и позиция украинской судовой системы, а также Высшего совета правосудия, Офиса генпрокурора.

Ранее этому предшествовала иная официальная позиция Высшего антикоррупционного суда, в котором говорилось, что судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания с главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Речь идёт о штрафе, который составил 4 тысячи 541 гривну. На судебных заседаниях рассматривается вопрос, которые непосредственно касается судьи Вовка. Того должны отстранить от должности и определить сумму залога, как меру пресечения.

Отметим, штраф наложили на судью Вовка за систематическое игнорирование судебных заседаний, на которые его вызывают.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало — Высший антикоррупционный суд арестовал двух адвокатов, среди которых брат судьи Вовка — их подозревают в получении взятки в 100 000 долларов.





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