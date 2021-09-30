В ОАСК заявили, что ВАКC не имел права штрафовать Вовка

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Кравцев Сергей
Окружной административный суд Киева интересно отреагировал на решение Высшего антикоррупционного суда относительно того, чтобы оштрафовать главу этого суда Павла Вовка. Суд выступил против такого решения. В заявлении говорится, что если следовать букве закона, то Павел Вовк не выступает, как подозреваемый в деле относительно которого его и пригласили в суд. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Радіо Свобода".
Судья Вовк Фото: censor.net.ua
Говорится о том, что это не только личная позиция Павла Вовка, но и позиция украинской судовой системы, а также Высшего совета правосудия, Офиса генпрокурора.
Ранее этому предшествовала иная официальная позиция Высшего антикоррупционного суда, в котором говорилось, что судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания с главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Речь идёт о штрафе, который составил 4 тысячи 541 гривну. На судебных заседаниях рассматривается вопрос, которые непосредственно касается судьи Вовка. Того должны отстранить от должности и определить сумму залога, как меру пресечения.
Отметим, штраф наложили на судью Вовка за систематическое игнорирование судебных заседаний, на которые его вызывают.
Читайте также на портале "Комментарии" — в "ОПЗЖ" предрекли судье Вовку судьбу еще одного одиозного судьи Киреева, известно по делу Юлии Тимошенко.
Также ранее издание "Комментарии" сообщало — Высший антикоррупционный суд арестовал двух адвокатов, среди которых брат судьи Вовка — их подозревают в получении взятки в 100 000 долларов.
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