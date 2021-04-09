Дело брата судьи Вовка: суд определил меры пресечения обоим задержанным

Арестованы два адвоката, в том числе брат председателя ОАСК Павла Вовка, которых уличили в получении взятки в 100 тыс. долларов для дальнейшей передачи судьям ОАСК. Об этом сообщается на официальном сайте Высшего антикоррупционного суда Украины сегодня, 9 апреля.

ВАКС. Фото из открытых источников

Так, Антикорсуд взял под стражу брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, адвоката и сотрудника Службы внешней разведки Андрея зонтовА. Размер залога составляет 35,18 млн грн.

Второго адвоката — Юрия Донца — также арестовали. Определены 2,95 млн грн залога.

Напомним, в национальном антикоррупционном бюро сообщают, что накануне двое адвокатов были пойманы при попытке передачи им незаконно заработанных денег. Агенты организации подчеркивают, что эти деньги якобы собирались передать в ОАСК, для дальнейшего распределения между судьями. Дело, что должно было рассматриваться, якобы касалось ликвидации неназванного общества.

При обыске дома Зонтова было обнаружено немало ценностей и значительная сумма кэша в иностранной валюте. Были изъяты и евро, и фунты стерлингов, и родные украинские гривны. Более же всего денег хранились в долларах — агенты НАБУ обнаружили более 3,7 млн в этой валюте.

Как сообщалось, НАБУ сообщает о задержании двух адвокатов, среди которых родной брат председателя ОАСК Павла Вовка. Их якобы разоблачили "на горячем" в получении взятки в 100 тыс. долларов для дальнейшей передачи судьям ОАСК. Также сообщается о каком-то тайное хранилище наличности. "Комментарии" спросили у экспертов, куда может завести эта ситуация и будет ли продолжение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!