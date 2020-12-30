В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

Буквально осталось несколько дней до нового года. Покупки практически все куплены, осталось совсем немногое. Как же будет работать метро в Киеве. Согласно пресс-службы КГГА, метрополитен продолжит работу на 2 часа.

Фото: pravda.com.ua

Метро будет работать до 2 часов ночи, а столичный фуникулер — круглосуточно.

Однако в метрополитене предупредили, что во избежание массового скопления пассажиров возможны ограничения (закрытие) на вход таких станций:

• "Золотые ворота"

• "Крещатик"

• "Майдан Независимости"

• "Почтовая площадь"

• "Контрактовая площадь".

Ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать дольше.

С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий локдаун, однако транспорт будет работать. Ограничат работу заведений общественного питания, спортивных залов.

Напомним, главной характеристикой Быка является трудолюбие и усердная работа, чем он отличается от других знаков Восточного гороскопа, поэтому в 2021 году любая работа, как стационарна, так и дистанционная должна выйти на первое место. Астрологи советуют в год Быка смело двигаться по карьерной лестнице и реализовывать проекты любой сложности. Астрологи также утверждают, что Бык — животное, которые не любит жить в одиночестве. И доказательством того является факт, что в год Быка количество заключенных браков значительно превышает количество расторгнутых. Одинокие люди в 2021 году могут рассчитывать на встречу со своей судьбой. Специалисты также советуют встречать Новый год в кругу семьи и избегать рядом с собой чужих, ведь Бык не очень любит посторонних.

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