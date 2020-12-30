В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

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Ольга Чародий
Буквально осталось несколько дней до нового года. Покупки практически все куплены, осталось совсем немногое. Как же
будет работать метро в
Киеве. Согласно пресс-службы КГГА, метрополитен продолжит работу на 2 часа.
Фото: pravda.com.ua
Метро будет работать до 2 часов ночи, а столичный фуникулер —
круглосуточно.
Однако в метрополитене предупредили, что во избежание
массового скопления пассажиров возможны ограничения (закрытие) на вход таких
станций:
• "Золотые
ворота"
• "Крещатик"
• "Майдан
Независимости"
• "Почтовая
площадь"
• "Контрактовая
площадь".
Ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать дольше.
С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий локдаун, однако транспорт будет работать. Ограничат работу заведений общественного питания, спортивных залов.
Напомним, главной характеристикой Быка является трудолюбие и усердная работа, чем он отличается от других знаков Восточного гороскопа, поэтому в 2021 году любая работа, как стационарна, так и дистанционная должна выйти на первое место. Астрологи советуют в год Быка смело двигаться по карьерной лестнице и реализовывать проекты любой сложности. Астрологи также утверждают, что Бык — животное, которые не любит жить в одиночестве. И доказательством того является факт, что в год Быка количество заключенных браков значительно превышает количество расторгнутых. Одинокие люди в 2021 году могут рассчитывать на встречу со своей судьбой. Специалисты также советуют встречать Новый год в кругу семьи и избегать рядом с собой чужих, ведь Бык не очень любит посторонних.
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