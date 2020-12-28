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Новый год 2021: как встречать год Белого металлического Быка

Астрологи советуют в год Быка смело двигаться по карьерной лестнице и реализовывать проекты любой сложности

сегодня, 13:43
Автор:

Елизавета Черных

Новый год, который сменит год Белой металлической Крысы, пройдет под знаком Белого металлического Быка. Бык – или Вол – располагается между знаками Крысы и Тигра, а также является вторым по счету знаком восточного гороскопа. Каким же будет новый 2021 год, который подвластен Быку? 

Новый год 2021: как встречать год Белого металлического Быка

ФОТО: Из открытых источников

Главной характеристикой Быка является трудолюбие и усердная работа, чем он отличается от других знаков Восточного гороскопа, поэтому в 2021 году любая работа, как стационарна, так и дистанционная должна выйти на первое место. Астрологи советуют в год Быка смело двигаться по карьерной лестнице и реализовывать проекты любой сложности. 

Астрологи также утверждают, что Бык — животное, которые не любит жить в одиночестве. И доказательством того является факт, что в год Быка количество заключенных браков значительно превышает количество расторгнутых. Одинокие люди в 2021 году могут рассчитывать на встречу со своей судьбой. Специалисты также советуют встречать Новый год в кругу семьи и избегать рядом с собой чужих, ведь Бык не очень любит посторонних. 

Накрывая праздничный ужин, стоит отметить, что бык — животное травоядное, поэтому астрологи советуют ставить на новогодний стол как можно больше зелени, свежих овощей и фруктов. Однако, по утверждению специалистов, Бык благосклонно отнесется и к другим блюдам, включая мясные или рыбные. Но стоит учесть, что на столе ни в коем случае не должно быть блюд из телятины или говядины. 

На празднование эксперты советуют надевать одежду светлых тонов, преимущественно белого, бежевого, светло-бежевого, розового и голубого оттенков. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой знак зодиака в 2021 году встретит свою любовь. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/novyy-god-2021-kak-vstrechat-god-belogo-metallicheskogo-byka-1682545.html
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