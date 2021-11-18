В Николаевской области ввели комендантский час для подростков

Для того, чтобы обезопасить жизнь несовершеннолетних в городе Первомайск Николаевской области введен комендантский час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Первомайского горсовета.

комендантский час - фото из открытых источников

В осенне-зимний период несовершеннолетним запрещено без сопровождения родителей посещать развлекательные заведения и общепиты после 21:00. В весенне-летний период запрет сдвигается на один час — после 22:00.

Такое решение было принято на заседании исполкома Первомайского городского совета.

Данные меры вводятся с целью усиления профилактической работы по предотвращению безнадзорности и правонарушений среди детей. Также совершений преступлений против детей, для защиты их от вредного воздействия и сохранения жизни и здоровья.



Правила:



запрещено посещение заведений общественного питания и в развлекательных заведений территориального общества после 21:00 (сентябрь — февраль включительно) и после 22:00 (март — август включительно);

интернет-кафе, компьютерных клубов, читального зала городской библиотеки во время учебного процесса в течение учебного года с 8:00 до 14:00 часов.

Отмечается, что руководители магазинов и заведений общественного питания имеют право требовать с 22:00 до 06:00 у посетителей документы, подтверждающие личность. Также в заведениях должны быть информационные стэнды о запрете продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий людям, не достигшим 18 лет. Напомним, что издание "Комментарии" ранее сообщало, что в Сумах ввели комендантский час: почему и кого он коснется.







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