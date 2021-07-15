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В Сумах ввели комендантский час: почему и кого он коснется

Ограничения касаются детей и подростков, которые не достигли 16 лет

сегодня, 14:50
Автор:

Лиля Воробьева

В Сумах ввели комендантский час и ограничили пребывание подростков на улицах и в других общественных местах после 22:00. Ограничения будут действовать только на территории городской территориальной общины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Сумского городского совета, которое появилось на официальном портале 15 июля.

В Сумах ввели комендантский час: почему и кого он коснется

Вечерние Сумы (фото из открытых источников)

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 06:00 часов. Запрет касается детей, которым еще не исполнилось 16 лет.

Документ запрещает юным горожанам находиться на улицах, в учреждениях и других общественных местах без присутствия одного из родителей или лиц, которые их сопровождают и несут за них ответственность.

Подросткам и детям из Сум запрещаются находиться в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах, на улицах и других общественных местах на территории города.

В мэрии заявили, что решились на такой шаг, для того, чтобы предупредить криминогенную обстановку, предотвратить совершение противоправных действий среди подростков, употребление алкогольных, табачных, наркотических веществ. А еще власти хотят ограничить продажу алкогольных напитков несовершеннолетним.

"Таким образом, мы заботимся о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых", — прокомментировал решение совета мэр города Александр Лысенко.

Чиновники заявляют, что родителей или лиц, их заменяющих, за нарушения будут наказывать штрафами.

Стало известно, что владельцы заведений и уполномоченные ими лица, вправе требовать у подростков документы. Чиновники из управления образования и науки, центра социальных служб вместе с полицией и другими службами должны контролировать и проверять соблюдение этих ограничений.

Раз в три месяца будут проводиться рейды.

Заместитель начальника Управления "Службы по делам детей" Виктор Павленко сообщил, что решение вступило в силу с момента его обнародования на официальных ресурсах городского совета.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что мужчине выписали штраф на 17 000 грн в Сумах за поход в магазин без маски.


 


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Источник: https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/22226-u-sumakh-obmezhili-perebuvannya-ditej-i-pidlitkiv-poza-domom-bez-doroslikh-pislya-22-00.html
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