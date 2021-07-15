В Сумах ввели комендантский час: почему и кого он коснется

В Сумах ввели комендантский час и ограничили пребывание подростков на улицах и в других общественных местах после 22:00. Ограничения будут действовать только на территории городской территориальной общины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Сумского городского совета, которое появилось на официальном портале 15 июля.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 06:00 часов. Запрет касается детей, которым еще не исполнилось 16 лет.

Документ запрещает юным горожанам находиться на улицах, в учреждениях и других общественных местах без присутствия одного из родителей или лиц, которые их сопровождают и несут за них ответственность.

Подросткам и детям из Сум запрещаются находиться в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах, на улицах и других общественных местах на территории города.

В мэрии заявили, что решились на такой шаг, для того, чтобы предупредить криминогенную обстановку, предотвратить совершение противоправных действий среди подростков, употребление алкогольных, табачных, наркотических веществ. А еще власти хотят ограничить продажу алкогольных напитков несовершеннолетним.

"Таким образом, мы заботимся о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых", — прокомментировал решение совета мэр города Александр Лысенко.

Чиновники заявляют, что родителей или лиц, их заменяющих, за нарушения будут наказывать штрафами.

Стало известно, что владельцы заведений и уполномоченные ими лица, вправе требовать у подростков документы. Чиновники из управления образования и науки, центра социальных служб вместе с полицией и другими службами должны контролировать и проверять соблюдение этих ограничений.

Раз в три месяца будут проводиться рейды.

Заместитель начальника Управления "Службы по делам детей" Виктор Павленко сообщил, что решение вступило в силу с момента его обнародования на официальных ресурсах городского совета.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что мужчине выписали штраф на 17 000 грн в Сумах за поход в магазин без маски.