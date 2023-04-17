В некоторых сетях АЗС выросла стоимость автомобильного газа

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

За неделю автогаз подскочил в цене

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"Несколько последних месяцев стоимость автогаза постепенно падала. В месяц автогаз подешевел на 8,5%. Последняя неделя – цена начала расти", — отмечают там.

На 0,8 грн/л до 22,49 грн/л. подняли цены на продукцию на станциях AMIC.

Автогаз подорожал в сети Ovis на 0,51 грн/л до 22,00 грн/л. Стоимость скорректировали и на KLO и "Авантаж 7". Где сжиженный газ стоит дороже 30 коп./л и 20 коп./л, до 20,99 грн/л и 19,65 грн/л.

Постепенное повышение цены наблюдается и на Chipo, VST, Авиасе.

Как добавили эксперты, за неделю выросла стоимость на автомобильные оптовые партии автогаза на 280 грн/т до 33 859 грн/т. На аукционе "Укргаздобыча" LPG подорожал на 350 грн/т до 34 800 грн/т. Там было продано 1,2 тысячи тонн автогаза.

Как писали "Комментарии", топливо за кофе: как топ-менеджер "Укрнафты" развивает собственный кофейный бизнес. Семья Корецких торгует своим кофе с частными и государственными компаниями, на чем зарабатывает миллионы гривен.



Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что СМИ узнали, как Россия в обход санкций продает свое дизтопливо. По информации Reuters, РФ перегружает свое дизтопливо между танкерами вблизи Африки.



Напомним, "Комментарии" писали, что страна, продающая больше всего нефти, начала покупать топливо у России. Страна с Аравийского полуострова импортировала рекордное количество российского дизельного горючего. Несмотря на то, что у Саудовской Аравии большие запасы нефти и экспортирует этот ресурс другим странам, с начала марта арабская страна увеличила импорт российского дизельного топлива. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



